“البلدية والإسكان” تكثّف الرقابة على المخالفات الإنشائية

تُواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها، الأعمال الرقابية المكثفة على المواقع تحت الإنشاء، بهدف حماية البيئة من التعدي عليها برمي المخلفات عشوائيًا.
وترصد الجولات الرقابية مخالفات: عدم الالتزام بالتسوير المؤقَّت للمواقع تحت الإنشاء، وممارسة الأعمال الإنشائية خارج السور المؤقت؛ مثل خلط الأسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين.
كما ترصد عدم نظافة الموقع أثناء وبعد الانتهاء من العمل، وعدم إزالة مخلفات البناء في مرحلة البناء أو الترميم، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة. وفق “أخبار 24”.
وتحرص الوزارة من خلال جولاتها على التأكد من الالتزام بالاشتراطات، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، وذلك استكمالاً لجهودها لإزالة التشوُّه البصري، وتحسين المشهد الحضري.