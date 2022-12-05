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جديد المحليات > ترتبط بالحروب وتوحيد المملكة.. ساحة “العدل” تعود بأهازيج “العرضة السعودية”
05/12/2022   9:40 م

ترتبط بالحروب وتوحيد المملكة.. ساحة “العدل” تعود بأهازيج “العرضة السعودية”

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جمعت ساحة “العدل” اليوم (الإثنين)، بين أهازيج الحروب في الماضي والرقصة الحاضرة في كل المناسبات “العرضة السعودية”.

وتنظم وزارة الثقافة “معرض العرضة السعودية”، لإبراز عنصر فن المملكة الأصيل المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو ضمن 18 دولة عربية، لترسيخ قيمته الثقافية والتاريخية.

وتعود العرضة ارتباطاً بالحروب وتوحيد المملكة وفتوحات الملك عبدالعزيز – رحمه الله – إلا أنها اليوم تُؤدى في المناسبات الخاصة، ولا تكتمل أي زيارة إلى المملكة بدون تجربة هذه الرقصة التاريخية.

ويقف جميع المنشدين صفاً واحداً، ويقوموا بإلقاء أبيات الشعر بصوت واحد مع رفع السيوف وارتداء زي خاص واستخدام أنواع متنوعة من الطبول، حيث تعد تذكيرًا للولاء للملك.وفق “أخبار 24”.

ويستمر مهرجان “العرضة السعودية” على مدى 6 أيام، بفعاليات تاريخية تحتفي بواحد من أهم عناصر التراث الثقافي السعودي.

ترتبط بالحروب وتوحيد المملكة.. ساحة “العدل” تعود بأهازيج “العرضة السعودية”

جديد المحليات
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