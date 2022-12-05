وقعت مؤسسة البريد السعودي “سبل” اتفاقية مع إحدى الشركات التقنية لتصميم وإنتاج جيل جديد من مركبات التوصيل، يرتكز على الاستفادة من أحدث التقنيات لبناء حلول تنقل ذكية كهربائية.
وتمتد هذه الاتفاقية التعاونية لـ3 أعوام، تبدأ بالمرحلة الأولى “البحث وتحليل الفجوات” وتنتقل بعدها إلى “تطوير النموذج الأولي للمنتج” لتصل إلى “اختبار النموذج الأولي للمنتج”، ليتم بعد ذلك تفعيل استخدام الشاحنات الكهربائية في خدمات “سبل”.
وأوضح مدير الابتكار في “سبل” المهندس منيف المنيف، أن هذه الخطوة تتواءم مع التوجه الدولي نحو تحويل الاقتصادات وتنويعها؛ وتؤكد سعي سبل إلى مواكبة التطور والمنافسة العالمية، وانطلاقاً من رؤيتها بأن تكون المشغل الوطني للخدمات البريدية اللوجستية بتقديم قيمة مضافة لعملائها ولربط المملكة بالعالم. وفق “أخبار 24”.