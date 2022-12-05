نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت
05/12/2022   9:39 م

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت

+ = -
482

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم (الإثنين)، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت

وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239847.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.