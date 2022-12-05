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جديد المناطق > أمير تبوك: مشروع تطوير جزيرة “سندالة” يشكل إضافة نوعية للمشاريع السياحية في المنطقة
05/12/2022   9:39 م

أمير تبوك: مشروع تطوير جزيرة “سندالة” يشكل إضافة نوعية للمشاريع السياحية في المنطقة

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رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بمناسبة إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تطوير جزيرة “سندالة”، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهم المشاريع الداعمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وأكد الأمير فهد في تصريح له أن المشروع سيشكل إضافة مهمة ونوعية للمشاريع السياحية في المنطقة واستكمالا للخطوات المتسارعة التي تشهدها “نيوم”، كما أنه سيساهم في الاستفادة من الثروات الطبيعية ومشاهدة الجمال الحقيقي لنيوم والبحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن المشروع سيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة، وتعزيز جودة الحياة وخلق فرص جديدة للعمل والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية 2030.

أمير تبوك: مشروع تطوير جزيرة “سندالة” يشكل إضافة نوعية للمشاريع السياحية في المنطقة

جديد المناطق
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