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جديد المحليات > السفارة الإندونيسية: يمكن للسعوديين الحصول على تأشيرة الدخول إلكترونياً
05/12/2022   9:39 م

السفارة الإندونيسية: يمكن للسعوديين الحصول على تأشيرة الدخول إلكترونياً

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قالت السفارة الإندونيسية في الرياض، اليوم (الإثنين)، إنه يمكن لحاملي جوازات السفر السعودية إنهاء إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية عند الوصول.

وأوضحت أن التقديم على طلبات الحصول على التأشيرة من خلال موقع الويب، مبينةً أن العملية لا تستغرق سوى دقائق معدودة ويمكن دفع الرسوم عند الوصول من خلال الـ”visa، وmastercard، وJCBlogos”.

ونوهت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، وتذكرة السفر ذهاباً وإياباً أو العبور إلى دولة أخرى، وكذلك إثبات دفع رسوم التأشيرة. وفق “أخبار 24”.

السفارة الإندونيسية: يمكن للسعوديين الحصول على تأشيرة الدخول إلكترونياً

جديد المحليات
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