“مهرجان البحر الأحمر السينمائي” يشهد معرضين للإرث الفني ليوسف شاهين وجمال فهمي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم (الإثنين)، تنظيم معرض أرشيفي لإرث المصور الكبير جمال فهمي، ومعرض لأفلام يوسف شاهين.
وتزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لمؤسسة حي جميل، يُفتتح برنامج سينما حي للجمهور اعتبارًا من يوم 6 ديسمبر 2022، وذلك خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
ويُعتبر “سينما حي” أحد المراكز الأولى التي أنشأتها السعودية للسينما المستقلة؛ حيث يهدف المجمع إلى تعزيز الدور الذي تلعبه السينما باعتباره نقطة تلاقٍ للمشاهدة والتعلم وتبادل المعارف والاكتشاف والبحث في عالم السينما، وقطاع صناعة الأفلام الكبير.
ويضم المركز مسرحًا يتسع لـ 168 مشاهدًا وغرف عرض بسعة 30 مشاهدًا، ومكتبة للوسائط المتعددة، بالإضافة إلى مساحة تعليمية، وقد صَمم المجمع استديو التصميم المعماري “بريك لاب” ومقره الرياض، ليصبح مقرًا لمجتمع الأفلام السعودي وعشاق السينما المحلية طوال العام.
ويحتفي معرض أعمال جمال فهمي بعنوان “كما رأيناه”، والذي ينظمه الكاتب والمخرج ياسر حماد في جدة، ومديرة برنامج سينما حي زهرة إيت الجمار، المختصة في السينما والثقافة المصرية، حيث تعاون فهمي مع كبار صناع الأفلام المصريين، وأهمهم يوسف شاهين، وحسين كمال، وعلي بدرخان، وغيرهم.
ويقام المعرض خلال الفترة من 6 ديسمبر 2022 إلى 25 مارس 2023، وسيعرض أرشيف مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
فيما يضم برنامج أفلام يوسف شاهين عرضاً لروائع أفلامه وذلك بمصاحبة معرض فني لمجموعة من أروع أعمال الفنان جمال فهمي، فقد التقط المصور الكبير صورًا خلف الكواليس للعديد من روائع يوسف شاهين.
يصور فيلم “عودة الابن الضال” والمستوحى أيضًا من رواية معاناة أسرة تمر بأزمة طاحنة؛ حيث يعود علي الناشط الاجتماعي السابق، والذي تزوج ابنه مقاول ثري لديه صفقات كبيرة مع الحكومة، إلى أسرته بعد 10 أعوام قضاها في السجن. اعتُقل علي بسبب اشتراكه في برنامج ترشيد للنفقات أدى إلى سقوط مبنى. ولكن الرجل الذي عاد للأسرة هو شخص آخر وليس علي الذي يتذكرونه. ومن خلال عرض هذا الفيلم، يكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومؤسسة حي جميل الفنان الراحل هشام سليم.
وتُعرض أفلام يوسف شاهين ستعرض خلال شهر ديسمبر، وتبدأ في 6 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساءً.
وفق “أخبار 24”.