“الصحة” تبدأ في تطبيق نموذج التميز في الخدمة بمركز 937

بدأت وزارة الصحة في تطبيق نموذج التميز في الخدمة بمركز 937، والذي يعد أحد النماذج التطبيقية للاستراتيجية الوطنية للجودة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من تطبيق النموذج بالتعاون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيدين، حيث تعد “الصحة” أول قطاع حكومي يقوم بتطبيق نموذج التميز في الخدمة.
وأكدت أن مركز 937 بادر بتطبيق هذا النموذج، ثم التدريب على منهجية التقييم العلمية، وتأهيل مقيمين داخليين للتميز في الخدمات، وشرع الفريق بإشراف المختصين من الجهتين إلى تنفيذ خطة عمل المشروع، والتي تضمنت التقييم المكتبي والميداني لمركز اتصال الصحة 937، والاطلاع على الأدلة والشواهد المتوفرة وحصرها. وفق “أخبار 24”.
ويشمل النموذج تحديد درجات التقييم المتعلقة بالمعايير المختلفة لنموذج التميز في الخدمة، إلى جانب تحديد مدى نضج التميز في المركز، وأبرز نقاط القوة التي يملكها، وفرص التحسين اللازمة لإغلاق الفجوة الحالية، بهدف تمكين المركز من السير قدماً نحو التميز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات.