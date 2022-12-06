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جديد المناطق > تعليق الدراسة في مدارس حفر الباطن اليوم بسبب حالة الطقس
06/12/2022   7:06 ص

تعليق الدراسة في مدارس حفر الباطن اليوم بسبب حالة الطقس

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قررت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، تعليق الدراسة اليوم (الثلاثاء) بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة.

وأوضحت إدارة التعليم، أنه بناءً على ما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات فقد تقرر تعليق الدراسة اليوم في المدارس التابعة لها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهات متقدمة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم (الثلاثاء) على عدة مناطق بينها الرياض والشرقية والقصيم. وفق “أخبار 24”.

تعليق الدراسة في مدارس حفر الباطن اليوم بسبب حالة الطقس

جديد المناطق
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