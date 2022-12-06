نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “هيئة الأفلام”: 100 مشروع تقدمت لبرنامج التحفيز و1500 متدرب على الإنتاج وصناعة الأفلام
06/12/2022   7:05 ص

“هيئة الأفلام”: 100 مشروع تقدمت لبرنامج التحفيز و1500 متدرب على الإنتاج وصناعة الأفلام

+ = -
664

كشف المدير العام للإدارة العامة لتنمية القطاع وجذب الاستثمارات في هيئة الأفلام عبدالجليل الناصر، أنه يسعى لتقديم صناعة فيلم عالي الجودة، وذلك ضمن ندوة عقدت على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وأكد “الناصر” أن الجهود متواصلة لبناء حجر أساس لصناعة الأفلام، مشيراً إلى أن هناك مشاريع نجحت بشكل كبير من بينها مشروعان تم تصويرهما بالكامل في المملكة أحدهما في “نيوم” حيث بلغت مدة تصويره 50 يوماً.

وأضاف أن عدد المتدربين على الإنتاج وصناعة الأفلام لهذا العام فاق التوقعات بعد أن وصل العدد إلى 1500 متدرب، مبيناً أن هناك 100 مشروع تقدمت على التسجيل في برنامج “التحفيز” والذي يقدم الدعم المادي واللوجستي بالمملكة، 50 % منها كانت لأفلام سعودية محلية.

ونوه إلى أن هناك مسارات متعددة ومخصصة لكل من لديه مشروع لفيلم ويبحث عن الدعم المادي، حيث تعد “منح” أحد مسارات صندوق البحر الأحمر، موضحاً أن مسار “حوافز” يتيح لكل من يصور داخل المملكة الحصول على الخصم الضريبي بالإضافة إلى استرداد 40 ٪؜ تقريباً من الأموال لمن يعكس البيئة الثقافية لها.

"هيئة الأفلام": 100 مشروع تقدمت لبرنامج التحفيز و1500 متدرب على الإنتاج وصناعة الأفلام

"هيئة الأفلام": 100 مشروع تقدمت لبرنامج التحفيز و1500 متدرب على الإنتاج وصناعة الأفلام

"هيئة الأفلام": 100 مشروع تقدمت لبرنامج التحفيز و1500 متدرب على الإنتاج وصناعة الأفلام

وفق “أخبار 24”.

“هيئة الأفلام”: 100 مشروع تقدمت لبرنامج التحفيز و1500 متدرب على الإنتاج وصناعة الأفلام

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239887.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.