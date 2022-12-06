“تقويم التعليم” توقع اتفاقية تنفيذ الاعتماد المدرسي لمدارس “مسك”

وقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، اليوم (الإثنين)، اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع مدارس مسك، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.
ويُعد برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبنِّي ثقافة التقويم والتحسين المستمر، بوصفه نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.
ويهدف البرنامج إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية. وفق “أخبار 24”.
ويلتحق في مدارس مسك حاليًّا 376 طالبًا وطالبةً، موزعين على مراحل تعليمية تمتد من رياض الأطفال إلى الثانوية.