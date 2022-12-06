كيف تستعد المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027 لأول مرة في تاريخها؟

أصبحت المملكة مرشّحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد القاري، مساء الإثنين، انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح، ليبقى الملف السعودي هو المتبقي.
وكانت قطر والسعودية والهند قد تقدمت بملفات تنظيم البطولة، لكن الملف القطري استبعد بعدما فازت البلاد بتنظيم النسخة المقبلة عام 2023، بدلًا من الصين المعتذرة، فيما أعلنت الهند اليوم انسحابها رسميًا.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه: “تم إخطار الاتحاد الآسيوي رسميًا من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونجرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي”.
وفوز السعودية رسميًا بالتنظيم يحتاج فقط لمصادقة كونجرس الاتحاد الآسيوي الذي سيعقد في فبراير المقبل، وحال حدث ذلك ستكون المرة الأولى التي تنظم فيها المملكة كأس آسيا التي انطلقت بدايتها عام 1956.
السعودية جاهزة للاستضافة
وستشهد الملاعب السعودية عمليات صيانة وتجديد وتطوير في السنوات المقبلة، وذلك بزيادة سعة استاد الملك فهد الدولي إلى 80 ألف متفرج، مع إزالة المضمار وتطوير ملعب جامعة الملك سعود واستاد الأمير فيصل بن فهد، واستاد الأمير محمد بن فهد، مع إنشاء ملعب جديد في مدينة الدمام.
وكان الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 كشف عن اعتماد 15 فندقًا في الرياض، مع 25 مستشفى، في حين سيتم اعتماد 9 فنادق، و6 مستشفيات في جدة، وفي الدمام 6 فنادق و8 مستشفيات.
المملكة تشهد استضافة العديد من المناسبات العالمية
وقال حافظ المدلج عضو اتحاد كرة القدم السابق، في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″، إن البعض يغيب عنه أن المملكة استضافت العديد من المناسبات العالمية، منها كأس العالم للشباب 1989 وثلاث نسخ من كأس القارات، فهي قادرة على استضافة أي حدث عالمي.
وأوضح: “النسخة السابقة من كأس آسيا 2019 في دولة الإمارات، وهي من أنجح النسخ أقيمت على 8 ملاعب، وهذا متوفر لدينا في المملكة، خصوصًا لو تحدثنا عن إنشاء ملعب القدية والرياض والدمام”.
وأضاف أن المطارات والمواصلات والفنادق والمستشفيات متوفرة لدى المملكة، كما أن مترو الرياض سيتم الانتهاء منه قبل البطولة أيضًا، مؤكدا أنه لا يمكن نسيان الأنشطة الترفيهية الناجحة وملاعب التدريبات التي ستكون جاهزة في كافة الأندية.
واختتم حافظ المدلج حديثه لـ”سبورت 24″ بتأكيد أن نسخة آسيا 2027 ستكون من أنجح النسخ الآسيوية، لما تملكه المملكة من بنية تحتية وقدرة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية، وهذا سيؤكد أن المملكة ستكون قادرة على استضافة كأس العالم في السنوات المقبلة.