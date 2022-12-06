العويس والدوسري والفرج.. الهلال يكشف رسميا عن طبيعة إصابة 7 لاعبين ومدة غيابهم

كشف الجهاز الطبى لنادي الهلال عن طبيعة إصابة 7 لاعبين بالفريق ومدة غيابهم خلال الفترة المقبل خاصة بعد انتهاء مشاركة الأخضر فى مونديال قطر 2022.
وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طبيعة إصابة اللاعبين السبعة وفقا لما للجهاز الطبى، وكذلك البرامج العلاجية التى سيتم تنفيذها.. وجاءت كالتالى:
محمد العويس إصابة فى عضلة الكتف ويحتاج إلى أسبوعين
محمد البريك إصابة فى عضلة الساق الخلفية ويحتاج إلى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع
سلمان الفرج إصابة فى عظم الساق ويحتاج إلى ستة أسابيع
سالم الدوسري إصابة فى أربطة المفصل ويحتاج إلى فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
على آل بليهي إصابة فى العضلة الخلفية ويحتاج إلى فترة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع.
ياسر الشهراني يخضع لمتابعة طبية لسير برنامجه
متعب المفرج يخضع لمتابعة طبية لسير برنامجه .
وفق “أخبار 24”.