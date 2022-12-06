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رياضة > “وينه .. كسرنا عينه”.. رئيس النصر يستعين بأهزوجة يتناقلها العالم للسخرية من لجنة الانضباط
06/12/2022   7:04 ص

“وينه .. كسرنا عينه”.. رئيس النصر يستعين بأهزوجة يتناقلها العالم للسخرية من لجنة الانضباط

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سخر رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، من أحد القرارات السابقة للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بتغريم ناديه بسبب استخدام الجماهير أهزوجة “وينه.. كسرنا عينه” في مباراة الفريق أمام الشباب بدوري روشن للمحترفين.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، غرمت نادي النصر بدفع 92,500 ريال لإطلاق جماهيره هتافات مسيئة لرئيس الشباب خالد البلطان، وذلك إثر شكوى تقدم بها الشباب ضد نادي النصر، بشأن قيام جمهور بإطلاق هتافات مسيئة موجهه لرئيس مجلس إدارة الليوث.

ونشر رئيس النصر عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، مقطع فيديو، وعلق عليه قائلا: “(وينه كسرنا عينه).. أهزوجه ظريفة، أصبح العالم يتناقلها.. من يصدق أن نادي النصر تم تغريمه بسببها؟”. وفق “أخبار 24”.

وظهر في الفيديو الذي نشره رئيس النصر، مشجع برازيلى، وهو يردد قائلًا: “سون – يقصد اللاعب الكوري هيون مين سون – وينه كسرنا عينه”؛ في تقليد لأهزوجة الجماهير السعودية، بعد مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2022.

وكانت الجماهير السعودية، رددت بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين في الجولة الأولى من مونديال قطر (2-1)، قائلة: “ميسي وينه.. كسرنا عينه”.

“وينه .. كسرنا عينه”.. رئيس النصر يستعين بأهزوجة يتناقلها العالم للسخرية من لجنة الانضباط

رياضة
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