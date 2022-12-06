“هنا المونديال 17”.. المغرب يحلم بصناعة التاريخ أمام إسبانيا

تتواصل منافسات مونديال قطر 2022، المُحدد له الاستمرار حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم (الثلاثاء) إقامة آخر مباراتين في منافسات دور الـ 16 للبطولة.
وتتواصل الندية والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022 لليوم الـ 17، حيث تقام اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، آخر مباراتين في دور الـ 16 بمونديال قطر 2022.
المغرب وإسبانيا
ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره إسبانيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على استاد المدينة التعليمية الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج، وذلك في إطار دور الـ 16 بالمونديال. وفق “أخبار 24”.
البرتغال وسويسرا
ويلتقي منتخب البرتغال نظيره سويسرا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على استاد لوسيل الذي يتسع إلى ثمانين ألف متفرج، وذلك في إطار دور الـ 16 بالمونديال.
جدير بالذكر أنه لأول مرة تستضيف دولة عربية منافسات المونديال، وتتم إقامتها على ثمانية ملاعب؛ هي لوسيل والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة و974 والجنوب، إضافة إلى ملعب خليفة الدولي.