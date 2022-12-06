نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
تعليم الخرج > زيارة رئيس برنامج الدراسات التربوية بجامعة ولاية اوهايو لجامعة الامير سطام بن عبدالعزيز
06/12/2022   7:09 ص

زيارة رئيس برنامج الدراسات التربوية بجامعة ولاية اوهايو لجامعة الامير سطام بن عبدالعزيز

+ = -
768

سهام القثامي

قام البرفسور بيتر بول رئيس برنامج الدراسات التربوية بجامعة ولاية أوهايو (الفائز بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة) يوم الاثنين الموافق ٥ /١٢ /٢٠٢١بزيارة قسم التربية الخاصة بجامعة الأمير سطام. حيث كان في استقباله رئيس قسم التربية الخاصة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وتم خلال الزيارة مناقشة الموضوعات التالية:

١/ البرامج التي يقدمها قسم التربية الخاصة (برنامج الماجستير في الخدمات الانتقالية للاشخاص ذوي الإعاقة -برنامج الماجستير في تعليم ودراسات الصم ).

٢/ مجالات التعاون البحثي بين قسم التربيه الخاصة و بين قسم الدراسات التربوية بجامعة ولاية اوهايو و والاتفاق على برنامج التعاون البحثي بين اعضاء هيئة التدريس في القسمين.

٣/ مبادرات قسم التربية الخاصة في خدمة المجتمع .

زيارة رئيس برنامج الدراسات التربوية بجامعة ولاية اوهايو لجامعة الامير سطام بن عبدالعزيز

تعليم الخرج, جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239939.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.