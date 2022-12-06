زيارة رئيس برنامج الدراسات التربوية بجامعة ولاية اوهايو لجامعة الامير سطام بن عبدالعزيز

سهام القثامي
قام البرفسور بيتر بول رئيس برنامج الدراسات التربوية بجامعة ولاية أوهايو (الفائز بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة) يوم الاثنين الموافق ٥ /١٢ /٢٠٢١بزيارة قسم التربية الخاصة بجامعة الأمير سطام. حيث كان في استقباله رئيس قسم التربية الخاصة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
وتم خلال الزيارة مناقشة الموضوعات التالية:
١/ البرامج التي يقدمها قسم التربية الخاصة (برنامج الماجستير في الخدمات الانتقالية للاشخاص ذوي الإعاقة -برنامج الماجستير في تعليم ودراسات الصم ).
٢/ مجالات التعاون البحثي بين قسم التربيه الخاصة و بين قسم الدراسات التربوية بجامعة ولاية اوهايو و والاتفاق على برنامج التعاون البحثي بين اعضاء هيئة التدريس في القسمين.
٣/ مبادرات قسم التربية الخاصة في خدمة المجتمع .