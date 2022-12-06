وافق مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، يوم أمس (الثلاثاء)، على تغيير اسم التداول الخاص بها على موقع تداول السعودية من “الحكير” إلى “سينومي”.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع إطلاق الهوية الجديدة “سينومي” لكامل مجموعة فواز الحكير وشركاتها التابعة، مضيفة أن إطلاق علامة “سينومي”، لا يقتصر فقط على تغيير الهوية البصرية، بل يشمل هويةً واتجاهاً جديدين بالكامل.
وأضافت أن “سينومي” تجمع أفضل العلامات التجارية في قطاع الأزياء ونمط الحياة العصرية والتجارب في قطاع الترفيه والمطاعم، لتضمن إحداث نقلة نوعية في أسلوب الحياة ومشهد قطاع التجزئة في المملكة، ومنح عملائها تجارب غير مسبوقة على مستوى المملكة. وفق “أخبار 24”.