أوضحت وزارة الداخلية المواقع المشمولة بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الذي أقره مجلس الوزراء مطلع أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على مرافق الإيواء السياحي، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق.
وأضافت أن هذه المواقع تتضمن أيضا المنشآت الصحية العامة والخاصة، والمدن الطبية والمستشفيات والعيادات، وكذلك المباني السكنية؛ بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية بينما لا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
وأشارت إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرف تبديل الملابس في المجمعات التجارية ومراكز التسوق، وداخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي، وداخل غرف إجراء العمليات الطبية، وداخل الوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي، وداخل دورات المياه.
يذكر أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية أقرّ غرامات تتراوح بين 500 و20 ألف ريال لمخالفات إتلاف أو تخريب كاميرات المراقبة أو وضعها في الأماكن المحظورة وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات أو نشرها، إضافةً إلى مخالفات أخرى.
وفق “أخبار 24”.