قطر تسمح لمواطني ومقيمي دول الخليج غير حاملي تذاكر المباريات الدخول إليها دون بطاقة هيّا

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم (الثلاثاء)، السماح لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي غير حاملي تذاكر المونديال، بالدخول إلى قطر عبر منافذها المختلفة، دون الحاجة إلى بطاقة “هيا”، اعتبارا من اليوم.
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للدخول عبر المنافذ الجوية، سيتمكن مواطنو ومقيمو دول مجلس التعاون القادمون إلى قطر من الدخول دون اشتراط التسجيل عبر منصة هيّا اعتبارا من اليوم.
وأضافت أن النقل عبر الحافلات سيكون متاحاً لجميع المسافرين عبر المنفذ كما هو في الأحوال الاعتيادية، وسيتم تخصيص المواقف للزوار من غير رسوم.
وأشارت إلى أن القادمين من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون عبر المنافذ البرية من خلال مركباتهم الخاصة، سيكون بإمكانهم الدخول إلى قطر اعتبارا من بعد غد (الخميس)، ويتوجب عليهم التقديم على التصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل موعد السفر، دون اشتراط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.
وقالت “الداخلية” إن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لإتاحة الفرصة للزوار من مواطني ومقيمي دول الخليج للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات بطولة كأس العالم والفعاليات الترفيهية فيها خلال الفترة المتبقية من هذه البطولة، وتسهيل آلية الدخول عبر جميع المنافذ للانضمام إلى مئات الآلاف من المشجعين في الملاعب ومناطق المشجعين المخصصة ومناطق المشاهدة لتشجيع ألمع لاعبي كرة القدم في العالم.
وأكدت في الوقت ذاته، أن المشجعين الراغبين في حضور المباريات، يجب عليهم التسجيل عبر منصة “هيا” الإلكترونية.
وفق “أخبار 24”.