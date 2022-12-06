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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وأعداد المتعافين
06/12/2022   1:23 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وأعداد المتعافين

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء )، انخفاض الإصابات والحالات الحرجة ومعدل التعافي من المرض، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 9 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825936 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت أيضا انخفاضاً، إذ سجلت 48 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813405 حالات، مبينة أنه تم تسجيل خروج 7 حالات من العناية المركزة لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 27 حالة.

وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9476 حالة وفاة.  وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وأعداد المتعافين

جديد المحليات
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