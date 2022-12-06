الرئيس الصيني يزور المملكة غدًا ويحضر 3 قمم سعودية وخليجية وعربية

يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ، المملكة، غداً الأربعاء ولمدة ثلاثة ايام (13 إلى 15 جمادى الأولى 1444 هـ)، الموافق من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، وذلك بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
تأتي الزيارة تعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة بجمهورية الصين الشعبية.
وتُعقد خلال الزيارة قمة (سعودية – صينية) برئاسة خادم الحرمين والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما يتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
وفق “أخبار 24”.