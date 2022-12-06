استعدادًا لقمة الرياض الخليجية الصينية.. المجلس الوزاري يعقد دورته التحضيرية الـ 154 غدًا

تنطلق أعمال اجتماع المجلس الوزاري التحضيري الـ 154 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43، غدُا الأربعاء، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.
ويعقد الاجتماع برئاسة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان – رئيس الدورة الحالية، بمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، بأن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية الـ 154 تأتي استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ 43 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقر عقدها يوم الجمعة المقبل، بحضور قادة دول المجلس وممثليهم.
كما سيتناول الاجتماع الوزاري، جدول أعمال (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، والتي ستعقد أيضًا يوم الجمعة المقبل، بمشاركه قادة دول المجلس وممثليهم وكذلك مشاركة الرئيس الصيني، حيث تشكل قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية أول قمة خليجية صينية، والتي تأتي استكمالاً للعلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والصين. وفق “أخبار 24”.
وأكد الأمين العام، أهمية العلاقات الخليجية – الصينية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون، كما أن مجالات التعاون المستقبلية كبيرة جدًا وهناك رغبة متبادلة لتطوير العلاقات لما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية وغيرها.