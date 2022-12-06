“مهرجان البحر الأحمر السينمائي” يفتتح معرض “سينما حي” لأرشفة الأعمال السينمائية المميزة

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم (الثلاثاء)، معرض “سينما حي” المتخصص بأرشفة الأعمال السينمائية المميزة التي رسمت ملامح تاريخ السينما العربية.
ويعد برنامج “سينما حي” أحد المراكز الأولى التي أنشأتها المملكة للسينما المستقلة، حيث يضم مسرحًا يتسع لعدد 168 مشاهدًا، وغرف عرض بسعة 30 مشاهدًا، ومكتبة للوسائط المتعددة، بالإضافة إلى مساحة تعليمية، ليصبح مقرًا لمجتمع الأفلام السعودي وعشاق السينما طوال العام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي، أن “سينما حي” سيشكل مجتمعاً سينمائياً للتفاعل، وتبادل الأفكار والعمل على مشاريع جديدة، مشيرًا إلى أنه سيوفر بناء قاعدة جماهيرية ليتمكن الناس من الاستمتاع بكل ما يقدمه المهرجان. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة “فن جميل”، فادي جميل، إن “سينما حي” يهدف إلى حفظ وترميم وعرض أهم الشخصيات التي أثرت في السينما العربية، إلى جانب دعم شركائها في مجال الثقافة.