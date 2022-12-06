قرية زمان.. تعيد “زمن الطيبين” وتجذب عشاق الماضي بموسم الرياض

برزت قرية زمان كواحد من أبرز الأماكن ضمن أنشطة موسم الرياض، حيث تهدف إلى إحياء الماضي، وخلق أجواء تحاكي تجربة الحياة فيما يعرف بـ”زمن الطيبين”، وطريقة التعرف على أسلوب المعيشة في السابق.
وتضم فعاليات القرية، ملاعب لكرة القدم مشابهة لتلك المنتشرة في أحياء الرياض القديمة، ومسرح الطيبين الذي تصدح منه الأغنيات القديمة، لمحمد عبده وطلال مداح، بينما كان للأغنية الجديدة نصيب أيضاً.
وتحتضن القرية منطقة مخصصة باسم استوديوهات زمان، تحتوي على إنتاجات القنوات العربية الشهيرة، مثل استوديو قناة “سبيس تون” ذات الحضور الكبير في حياة معظم الأطفال الذين باتوا شباب وشابات المستقبل، إلى جانب “استوديو ” القناة السعودية الأولى”، وقصص بدايات البث التلفزيوني في السعودية.
وفي إطار الحضور اللافت لإنتاجات وسائل الإعلام في القرية القديمة، فإنه لا غنى عن حضور الصحف القديمة وورقها الساحر داخل أروقة تلك المنطقة التي حظيت بإعجاب عدد من الزوار، إذ تضم تلك الأعداد الورقية أحداثا شهيرة شهدتها ذاكرة التاريخ وباتت اليوم في دفاتر الماضي. وفق “أخبار 24”.
فيما تهدف قرية زمان إلى إحياء الماضي، وخلق أجواء تحاكي تجربة الحياة في الماضي، وتعريف الزوار بأسلوب المعيشة القديم، والروتين المصاحب له بأنماطه المتعددة، فيما تستعرض المنطقة بعدة مواقع داخلية ترفيهية تتغنى بمظاهر المجتمع المحلي في أوقات مضت .
قرية زمان.. تعيد “زمن الطيبين” وتجذب عشاق الماضي بـ #موسم_الرياض
تصوير: أثير وليدhttps://t.co/ooj4eDujdq pic.twitter.com/b8CI20TMfh
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 6, 2022