وزير الطاقة يتفاخر بإحدى منسوبات الوزارة: 35% من موظفينا نساء

تحدث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن الكوادر الشابة من الفتيات العاملات بالوزارة، حيث أبدى افتخاره بإحدى منسوبات الوزارة، وتدعى أسيل، تخرجت في جامعة بنسلفانيا الأمريكية.
ومن خلال حوار متبادل مع منسوبة الوزارة، استعرض وزير الطاقة أعداد الكوادر النسائية في الوزارة، واللاتي يزيد عددهن على 300 كادر نسائي، يمثلن 35% من العاملين بالوزارة، مؤكدًا أن هذا العدد في تزايد مستمر.
واستعرض وزير الطاقة جهود المملكة ومستهدفاتها في مجال تحويل النفط إلى صناعات كيمياوية، وذلك خلال كلمته في منتدى “جيبكا” السنوي، في دورته الـ16، التي تعقد تحت عنوان “فرص صناعة البلاستيك التحويلية في الخليج وبناء مستقبل مستدام”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن كل هدف وغاية وبرنامج متوافق مع رؤية المملكة 2030، من المفترض أن يتحقق من خلال الجيل الجديد، مؤكدا أن المملكة ستقوم بتحويل 4 ملايين برميل نفط إلى منتجات كيماوية.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتباهى ببنات الوطن الشابات اللواتي يعملن في الوزارة خلال مؤتمر جيبكا السنوي #الإخبارية
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— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 6, 2022