نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير الطاقة يتفاخر بإحدى منسوبات الوزارة: 35% من موظفينا نساء
06/12/2022   10:38 م

وزير الطاقة يتفاخر بإحدى منسوبات الوزارة: 35% من موظفينا نساء

+ = -
573

تحدث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن الكوادر الشابة من الفتيات العاملات بالوزارة، حيث أبدى افتخاره بإحدى منسوبات الوزارة، وتدعى أسيل، تخرجت في جامعة بنسلفانيا الأمريكية.

ومن خلال حوار متبادل مع منسوبة الوزارة، استعرض وزير الطاقة أعداد الكوادر النسائية في الوزارة، واللاتي يزيد عددهن على 300 كادر نسائي، يمثلن 35% من العاملين بالوزارة، مؤكدًا أن هذا العدد في تزايد مستمر.

واستعرض وزير الطاقة جهود المملكة ومستهدفاتها في مجال تحويل النفط إلى صناعات كيمياوية، وذلك خلال كلمته في منتدى “جيبكا” السنوي، في دورته الـ16، التي تعقد تحت عنوان “فرص صناعة البلاستيك التحويلية في الخليج وبناء مستقبل مستدام”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن كل هدف وغاية وبرنامج متوافق مع رؤية المملكة 2030، من المفترض أن يتحقق من خلال الجيل الجديد، مؤكدا أن المملكة ستقوم بتحويل 4 ملايين برميل نفط إلى منتجات كيماوية.

وزير الطاقة يتفاخر بإحدى منسوبات الوزارة: 35% من موظفينا نساء

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885240000.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.