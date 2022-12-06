أعلنت شركة مطارات الرياض لتطوير العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي، عن التعاون مع شركة خدمات أمازون ويب (AWS) و(AIRIS)، لتطبيق أحدث التقنيات في تطوير نظم مناولة الأمتعة والخدمات المصاحبة في المطار.
يأتي ذلك كجزء من الخطة الاستراتيجية لمطارات الرياض، حيث يركز التعاون على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لتقديم نهج مبتكر للصيانة الاستباقية لنظام مناولة الأمتعة باستخدام تقنيات تعلم الآلة وإنترنت الأشياء.
وقال الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض، المهندس محمد المغلوث، إن الشركة تسعى إلى جذب أحدث تقنيات (AWS) التي تعتمد على الذكاء الصناعي وتعلم الآلة لرفع جودة العمليات التشغيلية وكفاءتها في المطار.
كما تهدف إلى تقليل الإخفاقات غير المتوقعة بنسبة تصل إلى 50% من خلال استخدام التحليلات التنبؤية لجدولة وقت التوقف المخطط له، والعمل على تقليل وقت الإصلاح بنسبة 60%. وفق “أخبار 24”.
وأوضح “المغلوث” أنه بتطبيق حلول التنبؤات التحليلية بنظام مناولة الأمتعة، سيكون لدى فرق العمل الوقت الكافي لإنجاز الخدمات اللوجستية وجدولة فترة التعطل عند الحاجة، مبينا أن النظام سينهي مخاطر تعطل أنظمة مناولة الأمتعة التي تؤثر سلباً على العمليات التشغيلية بالمطار.