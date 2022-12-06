المملكة والإمارات توقعان مذكرة للاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية

وقعت الهيئة العامة للنقل بالمملكة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن البلدين في المجال البحري.
وتهدف المذكرة إلى الاعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين البلدين، ولتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية (STCW) لعام 1978م، وتعديلاتها لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة، ضمانًا لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للدولتين.
وتعزز المذكرة جوانب التنسيق والعمل المشترك في وضع الأُطر والتشريعات اللازمة لتنفيذ متطلباتها وتوفير البرامج التعليمية والتدريبية وآليات التقييم لمنح الشهادات للبحارة من الدولتين. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن المذكرة مجموعة من المواد التنظيمية كمتطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة وفقًا لأحكام الاتفاقية الأساسية STCW، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف.
ويكون المسؤولون عن التدريب والتقييم مؤهلين لمعايير الاتفاقية، وكذلك آليات التدقيق والتحقق من صحة إصدار الشهادات وسريان مدتها، وتبادل الزيارة للتحقق من تنفيذ المتطلبات.