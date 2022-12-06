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رياضة > مبابي يهنئ أشرف حكيمي بالفوز التاريخي على إسبانيا
06/12/2022   10:36 م

مبابي يهنئ أشرف حكيمي بالفوز التاريخي على إسبانيا

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حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي على تهنئة زميله فى نادي باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي على بلوغ الدور ربع النهائي بمونديال قطر 2022 بعد التغلب على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح.

وغرد النجم الفرنسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بصورة تجمعه بأشرف حكيمي تم التقاطها خلال زيارته لمقر إقامة المنتخب المغربي فى قطر، وهنأ زميله فى باريس سان جيرمان بالفوز التاريخي.

كان المنتخب المغربي حقق فوزًا تاريخيًا على حساب نظيره الإسباني ضمن ثمن نهائي كاس العالم 2022 بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المغرب وإسبانيا. وفق “أخبار 24”.

مبابي يهنئ أشرف حكيمي بالفوز التاريخي على إسبانيا

رياضة
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