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رياضة > يا كاتب التاريخ.. المغرب يفوز على إسبانيا ويحجز مقعدًا في ربع نهائي كأس العالم (فيديو وصور)
06/12/2022   10:36 م

يا كاتب التاريخ.. المغرب يفوز على إسبانيا ويحجز مقعدًا في ربع نهائي كأس العالم (فيديو وصور)

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حقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على حساب نظيره الإسباني ضمن ثمن نهائي كاس العالم 2022.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المغرب وإسبانيا.

وجاءت أخطر فرص منتخب المغرب بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عبد الصمد الزلزولي برأسية هيأت الكرة لزميله وليد شديرة الذي سدد كرة ضعيفة وصلت بشكل سهل للحارس أوناي سيمون.

فيما أضاعت إسبانيا هدفًا محققًا بعد مجهود فردي مميز من ألفارو موراتا في إختراق منطقة جزاء المغرب من الجبهة اليسرى أنهاه بعرضية أبعدها الدفاع في الوقت المناسب قبل رأسية أنسو فاتي. وفق “أخبار 24”.

وسجل منتخب المغرب 3 ركلات وأهدر واحدة، فيما أهدر منتخب إسبانيا 3 ركلات.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم ليواجه الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا.

 المغرب

المغرب

المغرب

المغرب

المغرب

المغرب

يا كاتب التاريخ.. المغرب يفوز على إسبانيا ويحجز مقعدًا في ربع نهائي كأس العالم (فيديو وصور)

رياضة
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