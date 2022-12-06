“ناسا” تشيد بأكاديمية سعودية اكتشفت نجمين من الفئة صفر وتنشر بحثها العلمي

أعلنت جامعة جازان نجاح الأستاذة المساعدة بكلية العلوم، وفاء زكري، في اكتشاف نجمين من أصل 3 من الفئة “صفر”.
وأشادت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بما توصلت إليه “وفاء” في بحثها العلمي المتعلق بهذا الشأن، مؤكدة أن هذا البحث يعدُّ خطوة كبيرة للأمام تساعد العلماء على معرفة كيفية تشكل النجوم.
وذكرت “وفاء” أن أول انفجار لَمعاني اكتشف منذ ما يقرب من قرن من الزمان، ونادراً ما شوهد منذ ذلك الحين، ونظرا لندرة المعلومات عن كيفية تشكل النجوم في مرحلة الفئة صفر وتراكم كتلتها، قررت وفريق العمل إجراء دراسة على هذه الظاهرة لزيادة عدد الحالات المرصودة والتأكد من صحة الفرضية.
وأضافت أنها أجرت هذه الدراسة على 92 نجماً من الفئة صفر في السحابة الجزيئية أورايون والمعروفة بوفرة النجوم الرضيعة فيها، مشيرة إلى أن فئة النجوم صفر، هي النجوم حديثة الولادة وهي أصغر النجوم سنا في مرحلة التكون والتشكل حتى تصبح نجماً مكتملاً.
ولفتت إلى أنها اكتشفت نجمين من أصل 3 نجوم من الفئة صفر متواجدة في السحابة الجزيئية أورايون “كوكبة الجبار”، وتم التوصل إلى معدل انفجار محتمل لأصغر النجوم مرة كل 400 عام تقريبا حيث يستمر كل انفجار إلى ما يقارب 15 عاما. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن نتائج البحث الجديدة أثبتت أن سحب الغاز تنهار لتشكل نجماً، وهذه فعليا عملية إنشاء النجوم في الوقت الفعلي، ولذلك تعد الدراسة خطوة كبيرة للأمام وتساعد الفلكيين على معرفة كيفية تشكل النجوم وتراكم كتلتها بصورة أوضح، لذلك أشادت به وكالة “ناسا”.