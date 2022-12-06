الترخيص لشركتين و11 منتجاً رقمياً لتقديم أعمال الحكومة الرقمية

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الثانية من التراخيص المرحلية العامة لأعمال الحكومة الرقمية لشركتين، هما: “شركة تحكم التقنية المحدودة”، و”الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار”، وترخّص لـ 11 منتجاً رقمياً لتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات لـ 8 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة.
وضمّت التراخيص المنصات والمنتجات التالية: “السجل العقاري” للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، و”نافذ” و”الاعتماد المهني” و”علامة التمور السعودية” لشركة تكامل، و”التحقق من السمات الحيوية (سمتي)” و”التحقق من رقم جوال المستفيد” و”النفاذ الوطني الموحد (نفاذ)” لشركتي علم وتحكم التقنية، و”التحقق من خط الاتصال الأرضي” لشركة تحكم التقنية.
وتتبع تلك المنتجات والخدمات 5 جهات حكومية وهي: وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للعقار، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان إن هذه التراخيص تعد أحد مخرجات مبادرة “البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية” التي أطلقتها الهيئة في شهر نوفمبر من عام 2021م، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة أصدرت الحزمة الأولى من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لثلاث شركات تقنية في منتصف يونيو من العام الحالي، وذلك لتطوير وتشغيل (15) منصة ومنتجاً حكومياً رقمياً قائماً.