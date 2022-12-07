طقس اليوم.. أمطار رعدية وجريان للسيول بالرياض والشرقية والقصيم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية والقصيم والرياض.
ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (31 درجة في مكة المكرمة، و30 درجة في جدة، و26 درجة في المدينة المنورة، و25 درجة في الرياض، و26 درجة في الدمام، و20 درجة في أبها).