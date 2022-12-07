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جديد المناطق > “أمن الطرق” يُحذر مُستخدمي هذه الطرق بمكة وعسير والشرقية بسبب الأمطار
07/12/2022   7:10 ص

“أمن الطرق” يُحذر مُستخدمي هذه الطرق بمكة وعسير والشرقية بسبب الأمطار

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دعت قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على عدد من الطرق بمناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية؛ بسبب التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

ونوهت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل مستخدمي الطرق بمكة المكرمة في كل من (الشفا والطائف والهدا)؛ كون المنطقة قد تشهد هطول أمطار رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أن الحالة ستشهدها طرق منطقة عسير في كل من المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وكذلك طرق محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

“أمن الطرق” يُحذر مُستخدمي هذه الطرق بمكة وعسير والشرقية بسبب الأمطار

جديد المناطق
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