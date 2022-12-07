افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، اليوم (الثلاثاء)، معرض “المجوهرات السعودي”، تحت شعار “جوهرة في القلب”. ويشارك في المعرض، الذي يُقام خلال الفترة من 6 – 10 ديسمبر الجاري في مدينة الرياض، أكثر من 100 علامة تجارية عالمية من شركات المجوهرات، وكبار الشخصيات، والخبراء، والمتخصصين في مجال المجوهرات والمصوغات العالمية، فضلًا عن عدد من العارضين من أكثر من 17 دولة حول العالم. ويستضيف المعرض عددًا من ورش العمل وحلقات النقاش لتثقيف محبي المجوهرات والمصممين، ومختبرًا للأحجار الكريمة، وعددًا من الفعاليات التجريبية والترفيهية لإثراء تجربة الزوار. وأعرب الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أمجد شاكر، عن سعادته بانطلاق هذا الحدث المهم، كونه منصة لتجمع أكبر شركات المجوهرات الفاخرة، وأهم الصاغة وتجار المجوهرات، وأرقى العلامات التجارية. وأكد أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لتمكين المملكة من أن تصبح وجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات الدولية، ودعم نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للإسهام في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.