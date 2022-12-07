كريستيانو رونالدو ينفي انتقاله إلى النصر

نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اتفاقه مع أي نادي خلال الفترة الحالية، بعدما فسخ تعاقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر.
وقال قائد المنتخب البرتغالي فى تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، إن كل تركيزه حاليًا ينصب فقط على مساعدة منتخب بلاده فى منافسات كأس العالم بقطر 2022.
وأشارت تقارير صحفية إسبانية، في وقت سابق إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيصبح لاعبا مع فريق النصر بداية من 1 يناير المقبل.
وأوضحت التقارير وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية” أن العقد بين رونالدو ونادي النصر سيستمر لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المنتخب البرتغالي تأهل لدور ربع نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه بسداسية مقابل هدف أمام نظيره السويسري خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في دور الـ 16.