نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر : استقطبنا 90 ألف متطوع ونطمح للمزيد

أكد نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور فهد الحجاج، أن الهيئة تمكنت من استقطاب أكثر من 90 ألف متطوع في هذا العام.
وأوضح الحجاج، خلال حديثه لـ”أخبار 24″ على هامش حفل اليوم السعودي العالمي للتطوع الذي نظمته الهيئة مساء أمس (الإثنين)، والذي شهد تدشين الهوية الجديدة لمنصة التطوع الخاصة بالهلال الأحمر، أن المنصة تستهدف في الأساس تسهيل دخول المتطوعين إلى منظومة الهلال الأحمر السعودي، مضيفا أن الهيئة تضع مستهدفًا في كل عام، وتحقق أعلى منه.
وأضاف: “وصلنا هذا العام إلى أكثر من 90 ألف متطوع ونطمح في السنوات القادمة للوصول إلى أرقام أعلى بكثير، وبالنسبة لنا المنصة هي إحدى الأدوات التي تخدم المتطوع للوصول إلى فرصة تطوعية”.
وتابع: “بعد الوصول للفرصة التطوعية تقوم المنصة بعرضها بطريقة احترافية، بحيث يستطيع المتطوع اختيار ما يناسب مؤهلاته وتدريبه، بالإضافة إلى وجود إمكانية للتدريب تؤهل المتطوع إلى فرصة إضافية”.
وأبان أن المنصة تتضمن برنامج “كفو”، الذي يقوم بإحصاء نقاط العمل للمتطوع، لاستخدامها للحصول على قسائم شرائية وهدايا، أو الحصول على تدريب إضافي من بعض الشركاء المحليين.
وتطرق الدكتور الحجاج إلى مبادرة فريق المحافظ، والتي تمثل فكرة إبداعية تهدف إلى نشر ثقافة التطوع عند الأطفال من سن 8 سنوات، مشيرًا إلى أن أول فريق تم تشكيله فعليًا في الرياض بقيادة رئيس الهيئة.
ولفت إلى أن المبادرة تستهدف أن يكون لدى الهيئة فريق محافظين في كل مناطق المملكة في القريب العاجل، بحيث يستطيعون المساهمة في المهام الإسعافية والتدريب ونشر ثقافة السلامة في المدارس والمجتمع بشكل عام.
نائب رئيس #هيئة_الهلال_الأحمر لـ”#أخبار24“: استقطبنا 90 ألف متطوع ونطمح للمزيد#اليوم_السعودي_العالمي_للتطوعhttps://t.co/yUTaaWWJsf pic.twitter.com/yVUXpuYSWN
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 6, 2022