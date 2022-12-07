مدرب المغرب: اللاعبون يثقون في أنفسهم.. والشعب كله معنا

توجه المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، بالشكر للاعبيه عقب التأهل لدور ربع نهائي النسخة الجالية من بطولة كأس العالم قطر 2022.
وقال الركراكي، في تصريحات لقناة “الكأس” القطرية:”أشكر اللاعبين، لدينا لاعبون يمتلكون روح وثقة في أنفسهم، وقلت لهم منذ البداية أننا لم نأتي إلى هنا لنلعب 3 مباريات فقط”.
وأتم المدير الفني للمنتخب المغربي تصريحاته بقوله:”لدينا فريق وعائلة وتأهلنا إلى الدور المقبل وهذا هو المهم، والشعب بأكمله كان مجتمع وكانوا معنا، والمهم أننا أفرحنا الشعب في كل المدن المغربية المختلفة”. وفق “أخبار 24”.