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رياضة > مدرب المغرب: اللاعبون يثقون في أنفسهم.. والشعب كله معنا
07/12/2022   7:08 ص

مدرب المغرب: اللاعبون يثقون في أنفسهم.. والشعب كله معنا

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توجه المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، بالشكر للاعبيه عقب التأهل لدور ربع نهائي النسخة الجالية من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال الركراكي، في تصريحات لقناة “الكأس” القطرية:”أشكر اللاعبين، لدينا لاعبون يمتلكون روح وثقة في أنفسهم، وقلت لهم منذ البداية أننا لم نأتي إلى هنا لنلعب 3 مباريات فقط”.

وأتم المدير الفني للمنتخب المغربي تصريحاته بقوله:”لدينا فريق وعائلة وتأهلنا إلى الدور المقبل وهذا هو المهم، والشعب بأكمله كان مجتمع وكانوا معنا، والمهم أننا أفرحنا الشعب في كل المدن المغربية المختلفة”. وفق “أخبار 24”.

مدرب المغرب: اللاعبون يثقون في أنفسهم.. والشعب كله معنا

رياضة
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