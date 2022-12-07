للحد من الصيد الجائر.. الأمير تركي بن محمد يدشّن أول محمية للصيد المستدام بالمملكة

دشَّن رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، محمية الشمال للصيد المستدام على مساحة 2000 كيلومتر مربع شمال شرق المملكة، التي تعد الأولى من نوعها.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال المحمية، إلى المحافظة على الحياة الفطرية، وتحقيق فرص اقتصادية وتطوير الفرص التنموية للمجتمع المحلي، إضافة إلى تطوير المنتج السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتهدف الهيئة، من إنشاء هذه المحمية، إلى ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة، وإحياء الموروث الشعبي. وفق “أخبار 24”.
وتبعد محمية الشمال للصيد المستدام، حوالي (265) كيلومترا عن منطقة حائل قرب مدينة تربه في الجزء الشمالي من محمية التيسية نظرًا لكونها منطقة لاستيطان وعبور طيور الحبارى، كما يمر بمحاذاتها طريق يربط مدينة تربه بقرية لينة.