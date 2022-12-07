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رياضة > مدرب البرتغال يتحدث عن سبب عدم البدء بكريستيانو رونالدو أمام سويسرا
07/12/2022   7:09 ص

مدرب البرتغال يتحدث عن سبب عدم البدء بكريستيانو رونالدو أمام سويسرا

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يرى المدير الفني لمنتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، أن أداء فريقه أمام نظيره السويسري لم يكن مثاليًا رغم الفوز بسداسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم.

وقال سانتوس، في تصريحات صحفية، عقب المباراة:” كانت ليلة ناجحة جدًا.. لقد كانت مباراة رائعة، وأهم شيء الآن هو نسيانها”.

وردّ المدير الفني للمنتخب البرتغالي على عدم البدء بكريستيانو رونالدو بقوله: “إشراك جونزالو راموس أساسيًا على كريستيانو رونالدو؟ لقد شرحت ذلك مسبقًا، لن أكرر ما قلته.. إنهما لاعبان مختلفان تمامًا”.  وفق “أخبار 24”.

مدرب البرتغال يتحدث عن سبب عدم البدء بكريستيانو رونالدو أمام سويسرا

رياضة
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