إنجازات وشراكة آسيوية.. كشف حساب “الولاية الأولى” لياسر المسحل

أكثر من 3 سنوات قضاها ياسر بن حسن المسحل على رأس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الآن، فيما يقترب من الترشح لفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات مقبلة، وشهدت الأعوام الماضية جهودًا كبيره من جانب إدارة المسحل تبدو في طريقها لأن تثمر عن أهم حدث رياضي آسيوي قد تستضيفه المملكة لأول مرة في تاريخها وهو كأس آسيا 2027.
تولى المسحل رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في يونيو 2019 وشهدت فترة رئاسته العديد من الإنجازات للمنتخبات السعودية بمختلف فئاتها لكنها لم تخلُ من بعض الإخفاقات وإن كانت الإنجازات التي تحققت قد تنوعت ما بين التتويج ببطولات إقليمية وقارية وكذلك تنظيم العديد من البطولات سواء على مستوى المنطقة أو القارة الآسيوية.
– تتويجات خلال فترة المسحل
حملت الأيام الأولى لرئاسة المسحل للاتحاد السعودي أول تتويج للمنتخب الوطني للناشئين بكأس اتحاد غرب آسيا وذلك في يوليو 2019 وهي البطولة التي أقيمت في الأردن بمشاركة 9 منتخبات.
وإجمالًا شهدت فترة رئاسة المسحل التتويح بـ5 بطولات للمنتخبات الوطنية، أبرزها التتويج التاريخي بكأس آسيا تحت 23 عامًا لأول مرة والتي أقيمت في وقت سابق من العام الجاري، فضلًا عن تتويج منتخب الشباب بكأس العرب مرتين متتاليتين عامي 2021 و2022، بالإضافة للتتويح بكأس اتحاد غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية 2022.
التعاقد مع رينارد
جاء تولي المسحل لرئاسة اتحاد الكرة في فترة شهدت منعطفًا مهمًا للمنتخب الوطني بعد أشهر من خروجه المبكر من كأس آسيا 2019، لذا كان من الضروري أن تتم عملية إعادة بناء للجهازين الفني والإداري للمنتخب، فتم التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد الذي حقق نجاحات كبيرة مع منتخبات زامبيا وكوت ديفوار والمغرب، كما قاد الأخير لتقديم مونديال قوي في نسخة 2018 رغم تواجده في مجموعة الموت التي ضمت منتخبات إسبانيا، والبرتغال وإيران.
ونال قرار التعاقد مع رينارد استحسان الجماهير السعودية التي علقت آمالًا كبيرة على المدرب الفرنسي والذي تمكن فيما بعد قيادة الأخضر إلى نهائيات كأس العالم برصيد قياسي من النقاط ومتصدرًا لمجموعته التي ضمت منتخبي اليابان وأستراليا، هذا فضلًا عن الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب تحت قيادة المدرب الفرنسي في المونديال على حساب الأرجنتين، رغم الخسارة بعد ذلك أمام بولندا والمكسيك ووداع المونديال مبكرًا.
ووضح منذ البداية اعتماد المسحل على سياسة تحقيق الاستقرار في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية.
استراتيجية التحول
في سبتمبر من عام 2021 أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي اشتملت على 7 ركائز أساسية لمستقبل كرة القدم السعودية، في قطاعات المسابقات وتطوير المواهب وكرة القدم النسائية والقوى العاملة والحوكمة والتأثير العالمي والتحول التقني.
وبدأت هذه الاستراتيجية التي تعد بمثابة خطية خمسية للاتحاد السعودي لتطوير قطاع كرة القدم في المملكة، تؤتي ثمارها مبكرًا وذلك من خلال التتويجات المختلفة لمنتخبات الفئات السنية، فضلًا عن تدشين أول منتخب لكرة القدم النسائية في المملكة وما تبع ذلك من تدشين الدوري الممتاز للسيدات.
تعميق العلاقات مع الاتحاد الآسيوي
عمد المسحل طوال العامين الماضيين على تعميق سبل التعاون مع الاتحاد الآسيوي بما يخدم كرة القدم في القارة، ليصبح الاتحاد السعودي شريكًا رئيسيًا في إنجاح الفعاليات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، بدءًا من استضافة الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا 2021 بجانب احتضان المملكة للمباراة النهائية، كما استضافت 4 مدن سعودية 5 مجموعات في دوري أبطال آسيا 2022. وفق “أخبار 24”.
وتأكيدًا على الشراكة بين الاتحادين السعودي والآسيوي، احتضنت الرياض في يناير الماضي مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات المحلية والإقليمية والذي أقيم لأول مرة خارج مقر الاتحاد في كوالالمبور.
الجمعية العمومية والترشح لفترة جديدة
شهدت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم في أكتوبر الماضي إعلان المسحل نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة، فيما لم يتقدم أي مرشح آخر حتى الآن.
ويرى نقاد ومحللون أن إعادة انتخاب المسحل تعد ضرورة لاستكمال ما بدأه مجلس إدارته وما تحقق من إنجازات خلال فترة قصيرة.