“الأراضي البيضاء”: 10 أيام على انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية في جدة

نبه برنامج الأراضي البيضاء، اليوم (الأربعاء)، بانتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة بعد 10 أيام.
ودعا ملّاك الأراضي الخاضعة للنظام المسارعة بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة المقررة، تجنباً لفرض رسوم عدم التسجيل، والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم.
يذكر أن البرنامح نبه في وقت سابق بأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم وفقا لحصة كل شريك، ويمكن الاعتراض على الرسوم بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة، مضيفا أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء. وفق “أخبار 24”.