بمساحة 30 ألف متر.. “فيلم العلا” تشرع في بناء مجمع استوديوهات متطور

أعلنت شركة فيلم العلا، وكالة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، إطلاق أعمال الإنشاءات لبناء مجمع استوديوهات شامل ومتطور، وذلك ضمن المرحلة التالية من خطط تطوير شمال غرب المملكة، لتكون مركزاً إقليمياً لقطاع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
وأوضحت الشركة أن المجمع بمساحة 30 ألف متر مربع، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى منه في الربع الأخير من العام المقبل 2023.
وأبانت أن المرحلة الأولى ستشتمل على استوديوهين بمواصفات عالمية، إضافة إلى مباني دعم الإنتاج والورش، ومبنى المؤثرات الخاصة (pyro/ sfx)، ومبنيين للتموين والإدارة، إضافة إلى مساحة خلفية تبلغ 6.5 ألف متر مربع، واستوديو لعمليات التسجيل الصوتي.
وأشارت إلى أن المجمع يقع على مقربة من مساحة شاسعة قدرها 12 كيلومتراً مربعاً مخصصة لمواقع التصوير الخارجي، وتعرض الجمال الطبيعي الأخاذ لمنطقة العلا وتراثها القديم.
وقالت المديرة التنفيذية لشركة “فيلم العلا”، شارلين ديليون جونز، إن العلا تعد مركزاً مزدهراً للفنون والثقافة والتراث، مع تركيز كبير على قطاع الأفلام الذي يتم التخطيط له باهتمام كبير.
ولفتت إلى أن هذا المجمع سيؤدي غرضاً مهماً لتلبية الطلب المتزايد من قبل المنتجين الإقليميين والدوليين لتصوير أعمالهم في العلا، كما سيكون مركزاً محورياً لمنظومتنا الإنتاجية، مضيفة أن المجمع سيسهم في تنويع اقتصاد العلا، تماشياً مع أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في تطوير حاضنة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الإنتاج التلفزيوني السينمائي للأجيال القادمة”.
وفق “أخبار 24”.