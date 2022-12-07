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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات واستقرار الحالات الحرجة
07/12/2022   2:08 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات واستقرار الحالات الحرجة

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات ومعدل التعافي من فيروس “كورونا”، واستقرار الحالات الحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 73 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 4 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826009 إصابات بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت أيضا انخفاضاً، إذ سجلت 43 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813448 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الإحصاءات إلى استقرار الحالات الحرجة، حيث لم تسجل أي حالات حرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الحالات الحرجة في حدود 27 حالة.

وأشارت إلى انخفاض الوفيات بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9477 حالة وفاة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات واستقرار الحالات الحرجة

جديد المحليات
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