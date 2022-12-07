نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بتكلفة 90 مليون ريال.. “المياه الوطنية” تنفذ مشروعاً بيئياً لخدمة 29 حيّاً بالقصيم
07/12/2022   2:09 م

بتكلفة 90 مليون ريال.. “المياه الوطنية” تنفذ مشروعاً بيئياً لخدمة 29 حيّاً بالقصيم

+ = -
573

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم (الأربعاء)، الانتهاء من تنفيذ مشروع بيئي في القصيم بتكلفة تبلغ أكثر من 89.8 مليون ريال، بهدف توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 27 ألف مستفيد في 29 حي بالمنطقة.

وقالت الشركة ممثلة بالقطاع الشمالي، إن المشروع تضمن إنشاء شبكات للصرف الصحي في عدد من محافظات منطقة القصيم بتكلفة تبلغ نحو 89.8 مليون ريال.

وأوضحت أنه جرى مد شبكات بطول نحو 108 آلاف متر طولي، وتنفيذ 3.5 ألف توصيلة منزلية في محافظات عنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، والخبراء، ورياض الخبراء، إضافة إلى تشييد محطة رفع بسعة نحو 7.2 ألف متر مكعب يومياً في محافظة البكيرية، لخدمة أكثر من 27 ألف مستفيد جديد.

وأبانت أن المشروع سيخدم أحياء الخندق، والمحمدية، والسلام، والفاخرية، والمزادة في محافظة عنيزة، وأحياء الشهداء، والجندل، ووادي الرمة، والبهجة في محافظة الرس، وأحياء الروضة، والمنار، والنخيل، والرمة، والأصفر في محافظة البدائع. وفق “أخبار 24”.

كما سيخدم المشروع أحياء الريان، واليرموك، والياسمين، والقدس، والربوة في محافظة البكيرية، وأحياء الريان، والخزامى، وقرطبة، والبستان في محافظة المذنب، وأحياء المحسن، والزهرة، والبلد القديم، والمجد، والعزيزية، والمنار في محافظتي الخبراء ورياض الخبراء.

بتكلفة 90 مليون ريال.. “المياه الوطنية” تنفذ مشروعاً بيئياً لخدمة 29 حيّاً بالقصيم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885240104.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.