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جديد المحليات > الطلاب يؤدون الاختبارات المؤجلة للفصل الدراسي الأول.. والنتائج غداً
07/12/2022   2:09 م

الطلاب يؤدون الاختبارات المؤجلة للفصل الدراسي الأول.. والنتائج غداً

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جلس الطلاب والطالبات في معظم مناطق المملكة، اليوم (الأربعاء)، لأداء الاختبارات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، بناء على التوجيه الملكي بمنح إجازة بعد فوز المنتخب الوطني على نظيره الأرجنتيني بمونديال 2022.

ومن المقرر أن تعلن جميع نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول غدا (الخميس) عبر نظام “نور”، وفق ما أعلنته وزارة التعليم في وقت سابق.

وكانت وزارة التعليم أعلنت مؤخرا، أن المحافظات التي علقت الدراسة بها يوم الخميس الماضي بسبب الأحوال الجوية، ومنها محافظة جدة، سيكون الاختبار في يوم الخميس 8 ديسمبر، على أن تعلن النتائج نهاية نفس اليوم الدراسي .

وفق “أخبار 24”.

الطلاب يؤدون الاختبارات المؤجلة للفصل الدراسي الأول.. والنتائج غداً

جديد المحليات
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