معرض “مربّع”.. فعالية فنية بالمدينة المنورة تبرز المكانة التاريخية للخط الكوفي

يشهد “مركز المدينة المنورة للفنون” حراكاً فنياً مليئاً بالتنوّع والتجديد عبر سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمعارض الفنية التي تبرز أعمال المبدعين في مجالات الفنون والتصاميم.
ويعدّ معرض “مربّع” أحدث المعارض الفنية التي يقيمها المركز بدعم من الصندوق الثقافي، وهو يقدّم مجموعة من الأعمال التي نفذها الفنان السعودي أيمن سعود حافظ من خلال لوحات فنّية تعتمد على الخط الكوفي المربّع الذي يعدّ أحد أقدم الخطوط العربية، ويجسّد جمال الخط العربي وأصالته، وقدرة الفنان على الإبداع في تشكيل ورسم حروفه. وفق “أخبار 24”.
وتحكي لوحات المعرض الذي تم افتتاحه مطلع ديسمبر الجاري، ويستمر لمدة شهر؛ مضامين منوّعة يريد الفنان إيصالها للمتلقي عبر جماليات الخط العربي، في لوحات جمعها في مخطوطة فنية واحدة تحمل أسماء المدينة المنورة، ويسلّط من خلالها الضوء على مكانتها الدينية وما تحتضنه من معالم تاريخية.