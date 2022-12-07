ترقب إعلان ميزانية 2023

تعلن وزارة المالية، اليوم (الأربعاء)، الميزانية العامة للعام المالي 2023م، والأرقام الفعلية للميزانية 2022.
وكان البيان التمهيدي للميزانية 2023 توقع بلوغ إجمالي النفقات 1114 مليار ريال، والإيرادات نحو 1123 مليار ريال، وفوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الوزارة أن البيان التمهيدي للميزانية، يعكس التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الســنوات الســابقة على جانب المالية العامة. وفق “أخبار 24”.