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جديد المحليات > “عقارات الدولة” تعلن تمديد فترة استقبال طلبات تأهيل مشروع النقل (TOD)
07/12/2022   5:00 م

“عقارات الدولة” تعلن تمديد فترة استقبال طلبات تأهيل مشروع النقل (TOD)

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للتقديم على مشروع استثمار أرض تجارية للتطوير الموجه للنقل العام (TOD) في العاصمة المقدسة، إلى نهاية عمل يوم الخميس 26 يناير 2023م.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات العديد من المستثمرين لتمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للحاجة للتجهيز والتقديم على المشروع.

وأبانت أن المشروع يتميز بالعديد من المقومات الاستثمارية، ومنها موقعه الجغرافي حيث يبعد 300 متر تقريبًا عن المسجد الحرام، جنوب مشروع وقف الملك عبد العزيز (برج الساعة)، وتبلغ مساحة أرض المشروع 167 ألف متر مربع، وبمدة استثمار تبلغ 25 سنة، حيث سيقام عليها عدد من الأصول متعددة الاستخدامات تشمل (محطّة للحافلات، ومتاجر للتجزئة والتسوّق، وفندقا أربعة نجوم يضم 400 غرفة). وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين من ذوي الخبرة الراغبين بالتقديم على المشروع، زيارة موقع الهيئة الإلكتروني ، لتحميل وثيقة طلب التأهيل، علماً أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو يوم الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023م.

“عقارات الدولة” تعلن تمديد فترة استقبال طلبات تأهيل مشروع النقل (TOD)

جديد المحليات
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