وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي، مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري (K-SURE)، التي تمثل الوكالة الرسمية لائتمان الصادرات في كوريا الجنوبية.
ويأتي توقيع المذكرة أمس (الثلاثاء)، بهدف تعزيز أنشطة الاستيراد والتصدير بين المملكة وكوريا الجنوبية، بما في ذلك تصدير مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمنتجة في المملكة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وسيتشارك الطرفان بموجب بنود مذكرة التفاهم في تبادل الخبرات والمعرفة، والتعاون لتوفير الحلول التمويلية، ومناقشة الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة، وغيرها من الخدمات في كلا البلدين.
وتهدف المذكرة إلى دعم البنك في تعزيز تنمية الصادرات السعودية إلى كوريا الجنوبية وتنويعها، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات، وتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها إلى السوق الكوري.
وتأتي شراكة بنك التصدير والاستيراد مع الشركة الكورية، في إطار مواصلة سعيه نحو تحقيق زيادة صادرات القطاع غير النفطي والتنويع الاقتصادي الوطني الشامل، الذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030.