سلّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الأربعاء)، مفاتيح الوحدات السكنية لمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي “بحي نمار” للمستفيدين من العوائل الأشد حاجة.
واستمع أمير المنطقة إلى شرح من الأمين العام للمؤسسة، أحمد العرجاني، عن المشروعات والمنشآت الحضارية التي تقدمها المؤسسة في خدمة فئات المجتمع.
يذكر أن “العرجاني” استعرض أهداف المؤسسة في توفير السكن للفئات الأشد حاجة وتحسين مستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية.
وفق “أخبار 24”.